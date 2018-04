La direction de Micro Focus doit s’attendre à quelques tangages. En effet, d’après CNBC le fonds activiste Elliott Management vient de prendre une participation dans l’éditeur britannique. L’étendue précise de cette participation n’est pas connue mais selon la source de CNBC, elle serait d’un peu moins de 5%.

L’éditeur, qui a acquis l’an dernier pour 8,8 milliards de dollars les activités logicielles d’HPE et mis la main un peu plus tard sur le Français Cobol-IT, a lancé au mois de mars un avertissement sur résultat. Dans la foulée, son CEO, Chris Hsu, arrivé sept mois plus tôt à la tête de la société, a démissionné « afin de consacrer plus de temps à sa famille ».

Les problèmes de l’entreprise n’ont pas empêché plusieurs investisseurs à marquer de l’intérêt pour elle a encore expliqué l’informateur de CNBC. Selon ce dernier, Elliott Management souhaiterait que Micro Focus soit dépecé. Le fonds envisagerait notamment d’exiger la cession de Suse Linux, tombé dans le panier de l’éditeur lors du rachat d’Attacmate en 2014 pour 1,2 milliard de dollars.

Elliot Management est bien connu pour ses investissements dans des entreprise connaissant quelques difficultés. Après avoir pris une participation de 10,3% dans la société, Elliott Management a écrit récemment à la direction de Commvault pour exiger la nomination de représentants au conseil d’administration. Le but poursuivi par le fonds est de bousculer la stratégie du spécialiste de l’archivage des données « afin de procurer plus de valeur aux actionnaires ». Il est d’ailleurs coutumier du fait. Il a agi de même par le passé avec des entreprises comme Citrix, Riverbed, Juniper Networks, Brocade ou encore Mitel. Une stratégie qui s’est chaque fois avérée payante pour le hedge fund.

Sollicités par CNBC, ni Micro Focus, ni Elliott Management, n’ont souhaité réagir.

Ce informations, ou plutôt ces rumeurs, ont aussitôt fait bondir le titre Micro Focus de 6,6%.