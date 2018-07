Même si la décision doit encore être approuvée par les actionnaires de Micro Focus, Elliott Management a gagné. En prenant en avril dernier une participation dans l’éditeur britannique, le fonds d’investissement avait clairement laissé entendre qu’il souhaitait le dépeçage de Micro Focus et, tout particulièrement la vente de Suse. C’est ce qui vient de se passer puisqu’après avoir été dans les mains de Novell, d’Attachmate, et donc de Micro Focus, via le rachat par ce dernier d’Attachmate, l’éditeur allemand va tomber dans l’escarcelle d’EQT, un fonds créé en 1994 par la famille Wallenberg. Passant sous pavillon suédois, Suse reste donc européen.

Elliott Management doit être satisfait du prix payé par EQT, soit très précisément 2,535 milliards de dollars, sce qui représente environ 2,18 milliards d’euros, pour une entreprise qui a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 320 millions de dollars, soit environ 275.000 euros. La direction de l’éditeur open source, se déclare elle aussi satisfaite de pouvoir poursuivre sa stratégie et son expansion en restant une entreprise indépendante. « C’est aujourd’hui une journée merveilleuse dans l’histoire de Suse. En s’associant avec EQT, nous deviendrons une entreprise totalement indépendante », explique dans un communiqué le CEO de Suse, Nils Brauckman. « Le nouveau chapitre du développement de Suse se poursuit et va même accélérer la dynamique générée ces dernières années. Ensemble avec EQT nous allons bénéficier à la fois de nouvelles opportunités d’investissement et d’une équipe de dirigeants concentrée sur une croissance profitable sur le long terme, combinée avec un véritable focus sur le succès des clients et partenaires. L’équipe de direction actuelle a dirigé Suse à travers une période de croissance significative, et à présent, avec un investissement constant dans l’innovation technologique et dans les capacités de mise sur le marché, va faire en sorte que la dynamique de dynamique de Suse se poursuive. »

« Nous sommes impressionnés par la forte performance de l’activité au cours de ces dernières années ainsi que par sa culture et son héritage de pionnier dans l’open source », explique de son côté Johannes Reichel, partenaire et conseiller en investissements chez EQT.

L’opération devrait être finalisée au début de l’année prochaine.

Fortement endetté et pénalisé par l’échec du rachat d’HPE Software, Micro Focus a lancé au mois de mars un avertissement sur résultat. Dans la foulée, son CEO, Chris Hsu, arrivé sept mois plus tôt à la tête de la société, a démissionné « afin de consacrer plus de temps à sa famille ».