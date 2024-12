Le cabinet de conseil Aerow, spécialisé dans l’intégration de solutions de gestion de contenu d’entreprise, annonce les acquisitions concomitantes d’Abalon et bizKor. Abalon, basé dans les Yvelines, est un pure player Microsoft, avec une expertise sur Microsoft 365 et Power Platform. BizKor, implantée au Pays Basque et en Bretagne, est spécialisée dans l’intégration de solutions Salesforce.

Ces acquisitions portent à trois les opérations de croissance externe réalisées par Aerow, depuis sa reprise en 2020 par le fonds d’investissement Abenex. Le groupe, qui réalise 35 M€ de chiffre d’affaires annuel, avait déjà jeté son dévolu en février dernier sur Adikts, un cabinet de conseil cloud spécialisé dans les solutions AWS.

Aerow renforce ainsi son rôle de partenaire multi-expertises, ainsi que son positionnement international, en intégrant les bureaux en Suisse et au Canada d’Abalon. Avec ces trois acquisitions, ses effectifs passent de 220 à 300 consultants sur cinq pays (France, Belgique, Suisse, Canada, Ile Maurice).

« Nous sommes ravis d’annoncer deux nouvelles acquisitions stratégiques qui témoignent du soutien continu d’Abenex à la croissance du Groupe », commente dans un communiqué Vincent Paulet, dirigeant d’Aerow. « Ces rapprochements s’inscrivent parfaitement dans notre stratégie de croissance externe ambitieuse qui vise à renforcer nos compétences métier et à étendre notre communauté d’experts pour servir l’ensemble des besoins de nos clients. »

Bien que passant sous la bannière du groupe Aerow, Abalon et BizKor conserveront leur marque et leur indépendance opérationnelle.