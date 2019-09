Avnet va acquérir l’éditeur de logiciels IoT français Witekio rapporte CRN. Les conditions financières de la transaction, qui devrait être finalisée avant la fin de l’année, ne sont pas dévoilées.

Basé à Lyon, Witekio (anciennement Adeneo Embedded) développe les couches logicielles basses et intermédiaires situées entre le cloud et les objets ainsi que des interfaces utilisateur mobile, des applications web et des outils de connexion au cloud.

La société emploie 120 salariés et compte 300 clients parmi lesquels Masabi, Lancôme ou encore un torréfacteur italien dont le nom n’est pas précisé.

L’entreprise a enregistré une croissance de 90% sur cinq ans.

Cette acquisition vient compléter le rachat en décembre 2018 par l’éditeur de Softweb, un éditeur qui développe des logiciels SaaS de connectivité, de gestion et d’analyse des données.

« Avec l’expertise de Witekio nous pouvons fournir plus rapidement une solution matérielle, logicielle, cloud et middleware complète qui répond aux besoins spécifiques des clients », affirme dans un communiqué Pete Bartolotta, président Business Transformation chez Avnet.