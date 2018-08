Le plan mis en place en 2015 par François Hollande visant à familiariser les jeunes avec l’univers numérique risque fort d’être amputé de sa mesure phare. Particulièrement ambitieuse, elle devait permettre de doter aux frais de l’Etat tous les collégiens d’une tablette numérique ou d’un ordinateur. Selon Next Impact cette mesure serait en effet menacée par le gouvernement qui cherche à faire des économies. Elle est pourtant loin d’être arrivée à son terme. Alors que le gouvernement socialiste prévoyait 100% de collégiens doté d’un équipement dans le cadre du plan lors de la rentrée 2018, à peine 43% des collèges étaient équipés selon les chiffres du ministère de l’Education nationale.

Ce dernier préfère désormais développer le BYOD (Bring Your Own Device), qui consiste à accepter les équipements personnels des élèves dans les établissements. Le ministère s’engage à mettre en place des dispositifs d’accompagnement expérimentaux pour les élèves non équipés. L’Education nationale, qui ne précise pas ce que sous-entend cette définition, a-t-elle pris la mesure des problèmes de sécurité qui risquent de se poser. Il n’est pas sûr que tous les moyens de les résoudre seront mis en place dans les délais. Les enseignants devront-ils par ailleurs vérifier qu’un élève censé travailler sur sa tablette n’est pas plongé dans le jeu vidéo qu’il a installé la veille chez lui ?