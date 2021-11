Econocom et Apple accompagnent l’opérateur public Seine-et-Yvelines Numérique afin de prêter un iPad à chaque élève yvelinois pendant toute la durée de sa scolarité au collège. 17 collèges-tests ont bénéficié du déploiement progressif de 11.000 tablettes individuelles ainsi que de la mise en place de réseaux Wi-Fi et d’un programme d’accompagnement pour les enseignants.

La tablette est fournie avec housse et chargeur. Elle est gérée à distance et pré-chargée de ressources éducatives validées par l’académie et le département. Son usage demeure exclusivement pédagogique, précise le communiqué : manuels numérisés, prise de notes, rédaction de compte-rendus et de projets collaboratifs, communication entre élève et professeur. Les enseignants disposent d’un appareil identique mais équipé d’applications dédiées.

Lancée en 2015, l’opération s’est accelérée avec la crise sanitaire liée au Covid-19. Le département a alors commandé 6.000 iPad supplémentaires pour équiper un maximum d’élèves, notamment ceux et celles les plus défavorisé.e.s.

« Nous sommes très fiers d’accompagner Seine-et-Yvelines Numérique dans ce programme ambitieux, qui réinvente l’enseignement et contribue à réduire la fracture numérique. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre – et plus encore dans le contexte actuel – afin de permettre à chaque élève de disposer de sa tablette », déclare Véronique Hervé, directrice commerciale Secteur Public chez Econocom.

En fin d’année de troisième, l’iPad de l’élève est récupéré, reconditionné puis redistribué.