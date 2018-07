Le co-président et co-fondateur d’HNA Group, Wang Jian, est mort dans un accident en Provence indique sans plus de détails le conglomérat chinois sur son site.

Selon des rumeurs circulant le mois dernier, endetté à hauteur de plus de 115 milliards de dollars, le groupe aurait l’intention de céder Ingram Micro, acquis pour 6 milliards de dollars en 2016. HNA a démenti dans la presse chinoise, indiquant qu’il avait confiance dans le développement rapide du grossiste qui constituait d’ailleurs un investissement stratégique « ainsi qu’une pierre angulaire et un actif importants de la transformation et du développement de la société ».

Selon Bloomberg, HNA a déjà cédé pour 14 milliards de dollars d’actifs cette année.

Agé de 57 ans, Wang Jian détenait 15% du groupe. Il était diplômé de la Maastricht School of Management aux Pays-Bas.