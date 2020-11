Le cours de l’action Zoom a chuté jusqu’à 17% ce lundi après l’annonce par le laboratoire américain Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech que leur candidat vaccin contre le Covid-19 s’est avéré efficace à 90% lors des essais préliminaires. A l’heure où nous écrivons cet article, le titre a repris des couleurs et affiche -13,90% sur le cours de clôture précédent

L’étude clinique de phase 3 réalisée sur plus de 43.500 patients a été validée par un comité de surveillance des données externe et indépendant.

« Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité. Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19 », indique la président et CEO de Pfizer.

Il est moins grand pour Zoom mais aussi pour d’autres entreprises de la tech comme Amazon et Netflix, qui ont également enregistré des baisses toutefois beaucoup moins sévères.

En revanche, l’ensemble des marchés boursiers a enregistré des gains.

Pfizer et BioNTech prévoient de produire dans le monde jusqu’à 50 millions de doses de vaccin en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021. L’Union européenne a pré-commandé 200 millions de doses avec un option de 100.000 doses supplémentaires qui seront produites en Belgique et en Allemagne.