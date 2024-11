L’exercice 2024-2025 débute sur une tendance baissière pour LDLC. Le groupe de distribution de produits high-tech a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 118,1 M€, en baisse de 6,9% sur un an. La situation s’est encore dégradée au second trimestre avec un chiffre d’affaires de 125,6 M€ en recul de 10,3%. Le chiffre d’affaires cumulé sur six mois est de 243,7 M€, en baisse de 8,7% par rapport aux 266,9 M€ du premier semestre 2023-2024. À périmètre constant, c’est-à-dire hors impact de Rue du Commerce intégré depuis le second trimestre, le chiffre d’affaires recule de 9,1%.

« L’activité a pâti d’un environnement économique tendu et d’un contexte politique complexe en France pendant l’été », déplore le groupe dans un communiqué. « Ainsi, la pression sur la demande s’est poursuivie, tant sur le segment BtoB que sur celui du BtoC, se traduisant par un report des investissements et des dépenses de consommation. »

Les activités BtoB sont les plus affectées avec des revenus de 70,2 M€, qui reculent de 13,7%. Les activités BtoC résistent mieux avec un chiffre d’affaires de 167,4 M€ en retrait de -6,2%. Elles profitent notamment de la hausse des revenus issus des boutiques (+3,8%). La contribution de Rue du Commerce (intégré à partir du 10 juillet) s’élève à 1,2 M€.

Le faible niveau d’activité du premier semestre devrait mécaniquement peser sur la profitabilité sur la période prévient le Groupe. « Cependant, fort d’une assise financière solide, le Groupe LDLC dispose de tous les atouts pour résister à ce contexte, saisir les opportunités de croissance et surperformer le marché sur le long terme », déclare le directeur général du groupe Olivier de la Clergerie.