LDLC a publié ses résultats pour son quatrième trimestre fiscal clos fin mars et pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018. Après trois trimestre de recul, les ventes repartent légèrement à la hausse (+0,6%) à 115,6 M€. LDLC note toutefois que le rebond est significatif sur son activité BtoB (LDLC.pro), qui enregistre une croissance soutenue de 12% à 32,2 M€, et sur ses ventes en magasins, qui progressent de 5% à 12,1 M€. L’activité BtoC à 81,2 M€ affiche une légère amélioration mais reste encore impactée par la hausse des prix des composants mémoire.

Ce rebond des ventes au 4e trimestre ne permet cependant pas d’inverser la tendance baissière de l’exercice. Sur douze mois, le chiffre recule de 1,6% à 472,1 M€. L’activité BtoC affiche 340,1 M€ de chiffre d’affaires (-2.8%), dont 53,0 M€ (+10,6%) imputables aux 29 magasins à l’enseigne du groupe au 31 mars 2018. L’activité BtoB enregistre un chiffre d’affaires de 120,7 M€ en hausse de 2 %.

L’exercice a été marqué par l’acquisition de 100% du capital du distributeur Apple Groupe Olys, exploitant des enseignes BIMP et iTribu, qui réalise environ 40 M€ de chiffre d’affaires annuel avec 140 collaborateurs. Une acquisition consolidée dans les comptes à compter du 31 mars 2018.

En janvier dernier, LDLC a également renforcé son activité LDLC.pro en ouvrant à Gennevilliers une nouvelle structure commerciale d’une dizaine de personnes dédiée aux professionnels. Cette équipe, qui s’ajoute aux 80 collaborateurs déjà actifs en région lyonnaise, vise à développer la présence de LDLC.pro dans les TPE/TPI de la région parisienne.

Ces initiatives participent de l’objectif du groupe d’atteindre un chiffre d’affaires de 300 M€ à l’horizon 2021 dans le domaine du BtoB.

LDDLC prévoit par ailleurs une accélération des ouvertures de nouvelles boutiques. une dizaine de projets sont d’ores et déjà programmés. L’enseigne se félicite que plus d’un tiers des franchisés LDLC.com actuels envisagent d’ouvrir une nouvelle boutique à un horizon de 12 mois et observe que le rythme de candidature de nouveaux franchisés s’est accéléré sur le dernier trimestre.