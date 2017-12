Le 6 décembre se déroulera au siège social du groupe LDLC à Limonest près de Lyon, le lancement du premier Talk LDLC.pro. Cet événement professionnel sera dédié à la thématique de la mobilité et de la sécurité en entreprise autour du partenariat technologique Cisco/Apple.

Animé par le distributeur et organisé avec l’Adira (Association pour le digital en région Auvergne-Rhône-Alpes), l’évènement devrait rassembler une centaine de professionnels des systèmes d’informations. Il permettra d’apporter une expertise technique aux directions informatiques et financières sur les solutions pour sécuriser leur environnement de travail, optimiser leur réseau et améliorer leur expérience iOS.

« Avec le soutien de marques partenaires, les LDLC.pro Talks deviendront des rendez-vous récurrents permettant de booster l’activité BtoB », promet le groupe lyonnais.