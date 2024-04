2024 va rester une année avec un haut niveau d’embauches de cadres selon l’Apec. Après 3 années de fortes hausses (+18% en 2021, +15% en 2022, +7% en 2023), la dynamique devrait poursuivre son ralentissement avec une progression prévue de 2% mais qui permet de tabler sur 337.000 recrutements. La dynamique sera plus favorable pour les services à forte valeur ajoutée avec 190.000 recrutements prévus en 2024 (+4%) et plus encore pour les activités IT avec un peu plus de 76.000 embauches attendues (+6%).

Avec 67.650 recrutements prévus, les cadres informaticiens seront la fonction la plus recherchée en 2024. Près de 80% devraient être embauchés dans le secteur des activités numériques, traduisant les besoins toujours importants en compétences techniques et expertise cadre pour répondre aux besoins de transformation numérique des entreprises, de cybersécurité, d’IA et de développement de solutions vers le cloud.

Sur le plan géographique, Île-de-France (+2%), Auvergne-Rhône-Alpes (+3%), Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (+2%), Occitanie (+3%) et Pays de la Loire (+4%) seront les régions motrices pour l’emploi cadre. L’Île-de-France devrait représenter 48% des recrutements, Auvergne-Rhône-Alpes 11% et PACA-C 7%.

Par niveaux d’expérience, les employeurs cibleront principalement des cadres avec de 1 à 10 ans d’expérience, qui représenteront près de 6 recrutements sur 10. Un quart devrait revenir aux cadres de plus de 10 ans d’expérience et 16% aux cadres débutants.