L’Alliance Green IT (AGIT) ouvre un poste de chargé.e de mission Communication & Développement associatif.

Ce poste de stagiaire est ouvert aux contrats d’alternance, d’apprentissage, de professionnalisation, conventions de stage. Il est basé à Boulogne-Billancourt (92100), pour une durée de 12 à 24 mois, et il est à pourvoir à partir du 1er avril 2021 (ou plus tôt si possible). Pour davantage d’informations sur l’offre et ses modalités, c’est ici.

CV et email de motivation sont à envoyer à recrutement@alliancegreenit.org

Pour rappel, l’AGIT a été fondée en 2011 par des acteurs responsables du secteur du numérique. Elle a pour mission de fédérer les acteurs du green IT en France : contribuer au débat sur la place du numérique dans le développement durable, promouvoir le développement des compétences dans les organisations et les accompagner dans l’identification et le partage des bonnes pratiques.