L’Alliance Green IT et l’Institut du Numérique Responsable unifient leur collecte d’informations pour analyser la maturité des organisations en matière de numérique responsable au fil des ans. L’enquête est officiellement lancée pour l’année 2024. Le baromètre des pratiques green IT des entreprises en France a été initié par l’AGIT en 2015.

Les organisateurs ont mis en avant dans un communiqué les avantages à remplir le questionnaire : permettre aux organisations de structurer leur réponse à la réglementation sur le volet numérique, répondre à cette réglementation (bilan GES, CSRD, audit énergétique, déclaration de performance extra-financière, plan de vigilance), passer en revue les bonnes pratiques NR spécifiques à leur organisation, recevoir les résultats et connaître en avant-première l’état de mise en place des pratiques NR dans les organisations françaises.

Les réponses sont anonymes mais il est possible pour les membres de l’INR de bénéficier de la mesure de l’empreinte carbone de leur système d’informations en indiquant leur numéro d’adhérent.

L’initiative reçoit le soutien de l’ADEME et d’Open Studio. L’étude sortira en octobre prochain. Le questionnaire est en ligne jusque fin juillet 2024.