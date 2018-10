Akamai vient de présenter ses résultats financiers. Au troisième trimestre, le fournisseur de services cloud a enregistré un chiffre d’affaires de 670 millions de dollars, en hausse de 7% sur un an. Le chiffre d’affaires de la Division Web s’est élevé à 357 millions de dollars, en hausse de 8% par rapport à l’année précédente tandis que la division Médias et Opérateurs a engrangé 313 millions de dollars, soit une hausse de 6% sur un an. Plus précisément, l’activité Cloud Security Solutions a bondi de 37% pour s’établir à 169 millions de dollars. Enfin, les produits générés par la plateforme Internet se sont élevés à 43 millions de dollars, en baisse de 15% d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires aux États-Unis a atteint 413 millions de dollars tandis que les revenus internationaux sont de 257 millions de dollars, soit une hausse de 21% par rapport à l’année précédente et de 24% ajustée pour tenir compte des opérations de change.

La marge opérationnelle GAAP a été de 17%, la marge opérationnelle s’élève quant à elle à 27%.

Le bénéfice net GAAP s’est établi à 108 millions de dollars, soit une augmentation de 68% par rapport au troisième trimestre de 2017.

Les flux de trésorerie provenant de l’exploitation se sont élevés à 310 millions de dollars, ou 46% des revenus.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables représentaient 2,1 milliards de dollars au 30 septembre.

« Nous sommes très satisfaits de nos excellents résultats du troisième trimestre, qui comprennent une croissance de 37% d’une année à l’autre de notre secteur de la sécurité et une croissance considérable de nos résultats », commente dans un communiqué le CEO d’Akamai, Tom Leighton. « Nous sommes également heureux d’annoncer notre quatrième trimestre consécutif d’amélioration de la marge opérationnelle non-GAAP. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de marge de 30% en 2020, tout en continuant d’investir dans l’innovation et les nouveaux produits afin de stimuler la croissance future. »