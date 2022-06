La place de marché paneuropéenne Euronext s’apprête à lancer début juillet son compartiment dédié aux leaders de la tech européenne. Sur les 700 sociétés technologiques cotées sur les 7 places d’Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo), plus d’une centaine intégreront le nouvel indice Tech Leaders. Pour être admissibles, les sociétés devront afficher une capitalisation d’au moins 300 millions d’euros et enregistrer une forte croissance lors des trois dernières années, à moins d’avoir déjà dépassé le milliard d’euros de capitalisation.

Le nouveau compartiment rassemblera à son lancement 41 entreprises françaises, parmi lesquelles de grandes ESN (Atos, Alten, Capgemini), des éditeurs (Dassault Systèmes, Ubisoft), l’hébergeur OVHcloud, le distributeur Exclusive Networks et bien d’autres valeurs vedettes dans les secteurs des cleantech, des sciences de la vie, des médias et des télécommunications. La capitalisation actuelle de ces entreprises hexagonales s’élève à 258 milliards d’euros et celle de l’ensemble des Tech Leaders à 1000 milliards. A titre de comparaison, la capitalisation de toutes les valeurs d’Euronext approche les 7 000 milliards d’euros.

Avec cette initiative, Euronext dit vouloir construire un écosystème financier pour soutenir les leaders de la tech et leur apporter une visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux. D’autres services sont prévus pour aider les entreprises à préparer leur introduction en bourse et à financer leur croissance.

« Notre offre renforcée de services contribuera à préparer la prochaine génération de leaders technologiques d’Euronext, qui sera une excellente source de croissance pour l’économie européenne », déclare dans un communiqué Stéphane Boujnah, Directeur Général d’Euronext. Une façon également de tendre les bras aux nombreuses sociétés devenues licornes ces derniers mois.

L’initiative est soutenue par de grands institutionnels alignés avec ces objectifs. En France, la Caisse des dépôts et consignations a fait savoir qu’elle allait créer un fonds consacré au Tech Leaders, doté de 300 millions d’euros en 2022 et qui sera porté à 1,5 milliard d’euros en 2027. Bpifrance mobilise une enveloppe de 500 millions d’euros pour soutenir les introductions des pépites françaises. Enfin la Mission French Tech, en charge de soutenir la croissance de l’écosystème des start-ups françaises proposera un accompagnement destiné à soutenir leur développement et leur visibilité.

Difficile de ne pas voir dans ce nouvel indice, l’émergence d’un Nasdaq à l’européenne. C’est un pilier important du nouvel écosystème qui se met en place pour assurer la réussite durable des champions européens de la Tech. Son lancement intervient dans un contexte de marché plus qu’incertain mais le succès du projet s’appréciera sur le long terme.