La réduction des coûts affecte la capacité à attirer, développer et fidéliser le personnel a reconnu un responsable de DXC Technology au cours d’une téléconférence rassemblant ses 5.000 collaborateurs rapporte The Register. Ces propos on été tenus par le directeur de l’activité DXC Security, Dean Clemons, qui confirmait ainsi de nouveaux licenciements chez le spécialiste américain du conseil. DXC va en effet commencer à réduire ses effectifs dès le mois prochain afin d’alléger les frais généraux de l’exercice 2020. Le responsable a par ailleurs indiqué qu’il avait subi des licenciements dans son équipe depuis son arrivée à la tête de la division en août dernier. « Attirer, développer et fidéliser les activités est une entreprise difficile », a ajouté Dean Clemons. « Chapeau bas aux dirigeants qui essayaient de naviguer entre les objectifs de croissance, les recettes annuelles comptabilisées, la valeur totale du contrat, les besoins en recrutement nécessaires et l’exécution de ce plan. » Il a décrit la situation comme « un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière ».

Souhaitant établir une certaine parité homme femmes, il a demandé des fonds pour recruter des collaboratrices, ce qui lui a bien entendu été refusé. Il a donc dû remettre les choses à plus tard.

Selon nos confrères environ 400 employés de la branche DXC Security devraient perdre leur emploi au cours du prochain exercice. La direction a conseillé aux salariés de l’entité de faire abstraction de leurs craintes et de continuer à travailler. Plus facile à dire qu’à faire.

.

.