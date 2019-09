Valorisée 9 milliards de dollars en novembre 2016, Stripe n’en finit pas de grossir. Spécialisée dans l’éditions de logiciels et la fourniture de services pour les paiements en ligne, la société vient de lever 250 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que General Catalyst, Sequoia et Andreessen Horowitz, ce qui porte sa valorisation à 35 milliards de dollars. Cela représente une hausse spectaculaire de 56% par rapport à la précédente évaluation en début d’année. Comme l’indique Reuters, la société se trouve désormais dans la même catégorie qu’Airbnb (qui fait d’ailleurs partie de ses clients).

Stripe utilisera cet argent pour développer sa gamme de produits, étendre ses capacités d’entreprise et accélérer sa croissance à l’international. La fintech indique que cinq nouveaux utilisateurs d’internet sur six se connectent en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale, ce qui la pousse à couvrir d’autres zones géographiques. Ayant récemment lancé son offre dans 8 pays, elle élargit sa présence à 40 pays représentant 70% de l’économie mondiale, et devrait annoncer d’autres élargissements avant la fin de l’année.

Stripe a mis en place une infrastructure programmable pour les mouvements monétaires mondiaux : le réseau GPTN (Global Payments and Treasury) et un nombre croissant de produits et services sur cette base tels que Connect, Billing, Terminal et Radar. Elle a annoncé la semaine dernière de nouveaux produits, notamment Stripe Capital, qui facilite l’accès aux financements, et la Stripe Corporate Card, une carte de crédit dédiée aux entreprises.

Stripe revendique le traitement de centaines de milliards de dollars par an pour des millions de clients dans le monde, notamment Amazon, DocuSign, Booking.com, Salesforce, Docker, Lyft ou encore l’Unicef et Lecma/Vaincre Alzheimer. « Notre base d’utilisateurs s’étend aux deux extrémités du spectre : d’un côté, les entrepreneurs continuent de choisir Stripe comme moyen le plus simple de démarrer une entreprise sur internet ; et d’autre part, les entreprises internationales complexes font de plus en plus confiance à Stripe pour le traitement de leurs principaux paiements. En desservant les deux bouts du continuum, Stripe fournit les fonctionnalités les plus puissantes aux entreprises les plus récentes et à fort potentiel, tout en offrant la technologie la plus avant-gardiste aux entreprises les plus grandes et les mieux établies », précise la firme de San Francisco dans un communiqué.

« Même en 2019, moins de huit pour cent du commerce se fait en ligne », indique dans le document John Collison, président et cofondateur de Stripe. « Nous investissons maintenant pour construire l’infrastructure qui alimentera le commerce en ligne en 2030 et au-delà. Si nous y parvenons correctement, nous pouvons aider Internet à exploiter pleinement son potentiel en tant que moteur du progrès économique mondial. »

« La mission de Stripe est d’accroître le PIB d’Internet afin que les entreprises du monde entier puissent facilement démarrer, gérer et faire évoluer leur activité », conclut le communiqué. Où s’arrêtera l’ambition de la société ?