Les perspectives s’assombrissent pour le marché des semi-conducteurs. « La détérioration rapide de l’économie mondiale et l’affaiblissement de la demande des consommateurs auront un impact négatif en 2023 », avertit Richard Gordon, vice-président Practice chez Gartner. Le cabinet d’analyses a en conséquence abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires de 623 Md$ à 596 Md$ pour 2023, soit une baisse de -3,6% par rapport à 2022.

Le marché avait enregistré une progression exceptionnelle de 26,3% en 2021 et il devrait enregistrer une nouvelle hausse de 4% en 2022, avec un chiffre d’affaires de 618 Md$. Cette relative bonne tenue s’explique par la résilience du marché axé sur les entreprises, ces dernières ayant poursuivi leurs efforts d’investissement pour renforcer leur infrastructure et soutenir leurs plans de développement commercial, de télétravail et de digitalisation.

Même s’il est attendu stable en 2022, le marché des mémoires sera le plus affecté en 2023 avec une baisse attendue de 16,2%. La demande chancelante se conjugue avec une offre excédentaire et des prix trop élevés. Les revenus de la DRAM devraient baisser de 2,6% et de 18% en 2023 pour s’établir à 74,2 Md$. Ceux de la NAND devraient progresser de 4,4% en 2022 et baisser de 13,7% en 2023 pour atteindre 59,4 Md$.