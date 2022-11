La société de services et de distribution spécialisée dans les solutions de gestion de données a achevé son exercice 2021-2022 fin mars sur un nouveau record de chiffre d’affaires à 78,4 M€, en croissance de 10,3%. L’effectif moyen est passé de 167 personnes à 180 dans l’intervalle. Quatre activités se sont plus particulièrement distinguées : la sécurisation de données, le multicloud, sa solution maison d’observabilité des infrastructures et les projets de consolidation des infrastructures existantes des clients.

La progression de son activité de sécurisation des données est avant tout liée au contexte d’accélération des attaques perpétrées contre les systèmes d’information des entreprises. « Notre métier c’est de sécuriser en amont les données des clients et de les restaurer en aval lorsqu’elles ont été corrompues, expose Olivier Teichman, président de Storadata (photo). La demande pour ce type de prestation est en forte augmentation [+50 à 60%] et nous a permis de prendre des positions fortes chez les clients. »

L’intégrateur a également enregistré une forte augmentation (+20%) de ses prestations cloud, qu’il s’agisse de services d’accompagnement vers le cloud, de services d’exploitation des infrastructures cloud ou tout simplement d’infrastructures sous forme de service opérées en interne (stockage, sauvegarde, PRA…). L’offre d’externalisation de la gestion des sauvegardes et des restaurations que l’entreprise propose aussi via notre centre de services et ses services de sauvegarde pour Microsoft 365 participent aussi de la dynamique de ses activités cloud.

Troisième source de revenus, elle aussi en très forte accélération : sa solution d’observabilité des infrastructures Storm. Présenté comme parfaitement agnostique, cet outil permet de suivre l’état de santé d’une infrastructure à travers les multiples équipements (baies de stockage, unités de calcul, commutateurs, etc.) qui la constituent. Lancé en 2017, Storm a franchi un nouveau cap au cours de l’année écoulée en étant désormais capable d’identifier où se situent les éventuels goulots d’étranglement à l’origine de la baisse de performance ou de l’arrêt d’une infrastructure. Et d’ici à la fin de l’exercice en cours, il sera en mesure d’établir la consommation électrique des équipements et son évolution dans le temps. Utilisée au départ en interne pour des missions d’audit, de conseil ou de suivi de maintenance, cette solution est aujourd’hui majoritairement souscrite en mode SaaS par les clients pour la surveillance de leur infrastructure.

Quant à son activité d’optimisation/consolidation d’infrastructures, qui vise à réduire le coût d’utilisation des infrastructures clients, elle reste très dynamique, avec une croissance de l’ordre de 10% par an.

Autre évolution positive dont se félicite Olivier Teichman : Stordata a étendu son champ d’intervention chez ses clients. Ils sont de plus en plus nombreux à lui confier plusieurs pans de leur infrastructure : stockage, sauvegarde, mais aussi unités de calcul, virtualisation, réseau, aussi bien chez eux, que chez lui ou que chez les hyperscalers… De fait son parc client est assez stable autour de 1.200 clients, avec trente nouveaux clients sur l’exercice écoulé.

Pour l’exercice en cours, l’optimisme est de mise. À mi-parcours, la croissance est dans la même veine que sur l’exercice précédent. Avec un chiffre d’affaires récurrent de l’ordre de 40%, l’entreprise est d’ores et déjà assurée d’être bénéficiaire. « Stordata bénéficie assurément de son profil atypique, à la fois intégrateur, mainteneur de ses solutions, propriétaire de son stock de pièces détachées, fournisseur de services cloud, éditeur d’une solution d’observabilité de bout en bout et expert en sécurisation de données. Un positionnement parfaitement conforme à ce qu’attend le marché », conclut Olivier Teichman.