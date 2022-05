Le spécialiste de l’observabilité des données Cribl a levé 150 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table de série D mené par Tiger Global avec la participation des investisseurs existants IVP, CRV, Redpoint Ventures, Sequoia et Greylock Partners. Cela porte à 400 millions de dollars les fonds levés par la startup basée à San Francisco depuis sa création en 2017.

Cribl s’est lancé sur le marché avec Cribl Stream, qui fournit une couche d’agrégation open source et indépendante des fournisseurs pour collecter les données de journalisation de systèmes informatiques ou de sécurité comme les SIEM. La solution aide les organisations à faire face au déluge de données d’observabilité et à mieux les exploiter à partir d’une interface unique.

« Stream permet aux clients d’acheminer les données de télémétrie n’importe où, quelle que soit la source, ce qui permet de mettre les bonnes données à destination, de traiter de plus grands volumes de données et de contrôler les coûts », commente sur son blog Clint Sharp le PDG et cofondateur de Cribl.

Les fonds levés vont permettre à Cribl de poursuivre son expansion. L’entreprise déclare que son chiffre d’affaires a progressé de 300% l’an dernier et qu’elle a triplé son nombre de clients. Pour soutenir sa rapide croissance, l’entreprise va continuer de recruter massivement et prévoit de faire passer ses équipes de 350 à 500 personnes d’ici la fin 2022.

Cribl va par ailleurs poursuivre ses développements pour fournir une suite complète d’observabilité. En mars, la startup a lancé Cribl Edge qui étend sa technologie aux données des serveurs, machines virtuelles et containers et permet de traiter les données en périphérie, de la même manière que dans Cribl Stream. Cribl a également annoncé le lancement d’une préversion de Search, un moteur qui permettra de requêter et d’analyser les données de télémétrie, quel que soit leur format et l’emplacement où elles sont stockées.

Cribl considère enfin le channel comme la voie centrale pour se développer sur le marché, plus de 80% de son activité reposant sur l’indirect. Son début d’implantation en Europe sous la direction de Hash Choudhuri, l’élargissement de son portfolio et l’essor du marché de l’observabilité sont pour les partenaires de distribution, revendeurs ou intégrateurs, autant d’opportunités à surveiller.