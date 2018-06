Kosmos, spécialiste du numérique pour l’éducation, annonce le rachat d’Acia Informatique, un éditeur de progiciels pour les établissements scolaires. Acia équipe 110 lycées français à l’étranger et 150 établissements privés. Le nouveau groupe constitué représente un chiffre d’affaires consolidé de plus 10 millions d’euros. Cette operation permet à Kosmos de renforcer ses compétences en intégration et en systèmes d’information pour les établissements. Kosmos enrichit notamment son offre avec des modules de gestion administrative et financière, de gestion de restauration, de gestion de l’infirmerie, de gestion des activités extra-scolaires et de création de cartes multiservices. Des modules qui complètent ses solutions existantes (vie scolaire, emploi du temps, pédagogie, intranet, portail web, orientation, offre de formation, etc.). Avec cette acquisition, Kosmos se positionne sur le marché des SIMS (School Information Management System) et des CAMS (Campus Management System), en proposant une solution tout intégrée à destination des établissements scolaires et supérieurs.