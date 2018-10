Kofax annonce la nomination de Kathleen Delaney et Chris Huff au sein de sa direction générale. Kathleen Delaney occupera le poste de directrice marketing tandis que Chris Huff est nommé directeur de la stratégie, sous la responsabilité du président et CEO, Reynolds C. Bish. « Kofax peut compter sur l’expertise de Kathleen et Chris pour se focaliser davantage sur les marchés de la RPA et de l’automatisation des processus métier », déclare ce dernier dans un communiqué. « Ils apportent tous deux leur expérience et une expertise inestimable qui nous permettront d’accroître notre agilité pour mieux répondre à nos clients ».

Avant de rejoindre Kofax, Kathleen Delaney a occupé le poste de directrice marketing chez HireRight, fournisseur mondial de services de vérification des antécédents professionnels. Auparavant, elle était directrice marketing chez Vistage Worldwide, une organisation mondiale au service des chefs d’entreprise. Elle a également occupé des postes à responsabilité chez Aon Risk Solutions et Dow Jones and Company.

Précédemment à la tête de la division de Deloitte Consulting en charge de l’automatisation robotisée et intelligente des processus pour le secteur public américain, Chris Huff est particulièrement qualifié pour développer la valeur des solutions RPA de Kofax, et les adapter aux besoins et exigences des clients de l’entreprise, dans tous leurs aspects fonctionnels. Il a auparavant occupé, pendant deux décennies, des postes à responsabilités en gestion financière au sein de plusieurs agences fédérales américaines.