Kofax annonce la finalisation de l’acquisition de Nuance Document Imaging (NDI), une division de Nuance Communications. Le prix de la transaction n’est pas communiqué mais serait d’environ 400 millions de dollars si l’on en croit une source proche du dossier.

NDI fournit des logiciels permettant aux entreprises d’optimiser la capture et leurs processus d’impression gourmands en main-d’œuvre en ayant recours à des processus automatisés et sécurisés.

Grâce à cette opération, Kofax ajoute à sa plateforme d’automatisation intelligente, des technologies clés telles que la capture, la gestion de l’impression et la sécurité des documents sur des imprimantes multifonctions.

NDI revendique plus de 6 millions de clients utilisant les solutions de capture et de workflow, ainsi que plus de 100.000 déploiements actifs de ses solutions de gestion d’impression.

Kofax , indique qu’avec cette acquisition il devient le leader mondial des fournisseurs de solutions de capture.

La firme d’Irvine (Californie) a par ailleurs signé un accord définitif portant sur l’acquisition de l’éditeur Top Image Systems (TIS). Les conditions financières ne sont pas dévoilées mais selon Street Insider, les actionnaires de TIS recevront 0,86 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 65% sur le prix moyen du titre pondéré par volume, calculé sur les 30 derniers jours de cotation. Les applications sur site et dans le cloud de TIS capturent, traitent et livrent automatiquement le contenu de toutes les applications d’entreprise, transformant les informations entrant dans une organisation en données électroniques utiles et accessibles et les transmettent, avec un minimum de manipulation manuelle, au système ou à la personne concernés.

« En tirant parti de l’expertise SaaS de TIS, nous pourrons continuer à faire évoluer les fonctionnalités de notre plateforme cloud sécurisée d’automatisation intelligente de bout en bout », affirme dans un communiqué le CEO de Kofax, Reynolds Bish. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du mois de juin 2019. À la clôture de la transaction, Kofax continuera de prendre en charge les produits et les clients de TIS.