C’était un secret de polichinelle mais c’est désormais officiel : Kevin Polizzi a quitté l’opérateur BtoB Jaguar Network qu’il avait fondé il y a une vingtaine d’années. Denis Planat, son successeur à la tête de l’entreprise, a confirmé qu’il était sorti du dispositif opérationnel et qu’Iliad lui avait racheté les 25% du capital qu’il détenait encore.

C’est donc débarrassé de tout lien avec l’entreprise qu’il avait créée et le groupe Iliad qui l’a rachetée, que Kevin Polizzi annonce son retour sur le marché du Cloud via une nouvelle entité baptisée Unitel Cloud Services avec une offre tournée vers la haute performance et l’informatique quantique. « Nous allons mettre des moteurs de calculs quantiques (Qbits) à disposition des entreprises (gouvernements, grands comptes…) en mode location. Des moteurs à faible puissance dans un premier temps pour des phases de développement puis, lorsque le marché sera structuré, à très forte puissance », expose Kevin Polizzi dans un entretien accordé à Channelnews.

L’entrepreneur ne précise pas sur quelle infrastructure l’offre reposera, ni quand elle sera opérationnelle. Il indique vouloir s’orienter vers des matériels spécifiques à haut rendement et pousser au maximum l’automatisation de l’exploitation, afin de contenir les coûts et l’empreinte environnementale. Une offre qu’il présente comme « à très haut niveau de service » et « réellement adaptée aux enjeux des entreprises ».

En attendant, l’entrepreneur multiplie les projets et les investissements. En juillet dernier il a pris le contrôle de Thecamp, un campus de 12.000 m2 dédié à l’innovation à Aix-en-Provence pour en faire un showroom du savoir-faire français en matière de numérique. La vocation des lieux est de permettre aux entreprises (mais aussi aux prestataires de services informatiques) d’appréhender la transformation digitale sur la base d’expérimentations. De nombreuses solutions et cas d’usages y sont montrés dans des domaines tels que la 5G, la cybersécurité, le calcul haute performance, la réduction de l’empreinte carbone…

L’opportunité pour Kevin Polizzi de montrer les solutions de startups dans lesquelles il a investi, comme Prohacktive (cybersécurité), BetooBe (gestion de flottes mobiles), ou Firecell (antennes 5G)… mais également de mettre en avant des partenaires tels que Dell, Nokia ou VMware. D’autres marques et partenaires devraient investir le lieu au cours des prochains mois.

À noter que Kevin Polizzi est également impliqué via sa holding Unitel Technologie dans plusieurs autres activités, notamment le smart building (Unitel Smart Building). Il exploite déjà un ensemble immobilier connecté à Marseille (immeuble Quanta) et plusieurs autres projets de comparables sont en cours de réalisation à Lyon, à Aubagne et à Marseille (projet de campus du numérique Théodora).