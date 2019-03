Le fonds de croissance et d’acquisitions (Grow Buyout) Keensight Capital, qui possède un solide portefeuille d’investissement dans l’IT (Linkbynet, Vistaprint, Oodrive, ip.access, I-Tracing, Smile, CCMBenchmark…) et le fonds rassemblant des entrepreneurs spécialisé dans la Tech ISAI Expansion, viennent d’entrer au capital d’Ividata. L’étendue de cette prise de participation n’est pas précisée.

Créé en 2013 et basé à Levallois-Perret, Ividata est un groupe de consulting couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du Big Data, de la stratégie jusqu’à l’utilisateur final, en passant par la Data Science et la Data Privacy (confidentialité des données). La société revendique un portefeuille de clients diversifié de plus de 100 sociétés de premier plan, parmi lesquelles Danone, France Télévisions, La Poste, Sanofi, Société Générale ou Total, et entretient des relations historiques avec de grands laboratoires pharmaceutiques. Elle affiche depuis sa création une croissance annuelle de plus de 82%.

Keensight Capital et ISAI vous soutenir Ividata dans son expansion géographique à l’international, dans l’acquisition de sociétés présentant une offre complémentaire et dans le lancement de nouveaux services à forte valeur ajoutée.

« Ce partenariat ouvre un nouveau chapitre qui promet d’être passionnant pour le groupe, car il nous permettra d’enrichir notre portefeuille de services et de saisir les opportunités qu’offre la transformation digitale à l’échelle mondiale. En joignant nos forces, nous sommes convaincus que nous arriverons à franchir un palier significatif et à devenir à horizon 5 ans, le leader européen du Big Data », explique dans un communiqué Etienne Aboulker, directeur général d’Ividata.

« Notre connaissance approfondie des secteurs de l’IT et de la santé, ainsi que notre solide réseau international, permettront à Ividata de bénéficier pleinement de la très forte demande pour les services Big Data, dont le marché devrait doubler au cours des 10 prochaines années », affirme de son côté Philippe Crochet, associé chez Keensight Capital.