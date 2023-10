Le PDG de l’éditeur de logiciels Kaseya, Fred Voccola, s’excuse à propos de problèmes de facturation qui affectent des MSP suite à l’acquisition de Datto.

Après avoir racheté son rival Datto en 2022 pour 6,2 milliards de dollars, Kaseya a automatisé sa facturation. Depuis l’acquisition, 8% des partenaires de l’éditeur rencontrent des problèmes de facturation. Selon Fred Voccola, ces soucis sont en cours de résolution et « seul 1% des MSP aura encore des problèmes de facturation d’ici la fin du mois ».

Ces excuses n’ont pas convaincu tous les partenaires. CRN rapporte que certains ont récemment cessé de faire affaire avec Kaseya du fait de ces problèmes de facturation qui remontent au printemps dernier. L’un d’entre eux commente : « Il est très mal vu d’acheter un stade quand on ne sait pas comment facturer correctement les MSP ». En avril dernier, Kaseya a effet acheté les droits de dénomination du stade qui accueille l’équipe de basket-ball Miami Heat pour la somme de 117 millions de dollars et l’a rebaptisé The Kaseya Center.