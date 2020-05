Le CEO de Kaseya, Fred Voccola, s’est dit surpris d’apprendre que son rival Datto licenciait des salariés. Interrogé par Channelweb, le patron de l’éditeur de logiciels de gestion a déclaré que sa société était en bonne santé financière, ajoutant que les entreprises technologiques devraient normalement être rentables en raison de la demande de services constatée tout au long de la pandémie. « Je suis très surpris que quelqu’un dans ce secteur licencie », s’est-il étonné. « Je pense que leur entreprise doit vraiment être en difficulté car toute bonne entreprise de logiciels est très rentable, et si vous êtes très rentable, vous pouvez réaliser des ajustements. Nous n’avons pas fait de licenciements – beaucoup de gens n’ont pas fait de licenciements ; et nous n’avons pas l’intention d’en faire, point final. »

Il a toutefois ajouté que Datto connaissait sans doute des difficultés parce que ses clients MSP ne pouvaient probablement pas se rendre physiquement sur les sites pour installer des appliances, d’où un ralentissement de l’activité. « Nous, nous nous en sortons bien, nous sommes en croissance, nous sommes très rentables et nous sommes si sains sur le plan financier que nous fournissons une aide financière directe à notre clientèle grâce à notre initiative Kaseya Cares », a-t-il insisté.

Les PME qui ne l’ont pas encore fait doivent se transformer en entreprises numériques, ce qui permettra aux MSP de sortir de la crise renforcés a-t-il ajouté. Selon lui, dans deux mois, les sociétés qui ne seront pas numérisées ne généreront plus de revenus. Il estime cependant que les MSP ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers car beaucoup de clients cesseront leur activité à cause de la pandémie, renforçant ainsi la concurrence entre les fournisseurs de services. « Si vous ne fournissez pas le type de service géré dont un client a besoin, il partira en un clin d’œil et ira voir ailleurs. C’est nouveau, cela n’a pas toujours été le cas ».

Fred Voccola a encore assuré à nos confrères que l’entrée en bourse de Kaseya prévue en 2021 aura bien lieu, la pandémie ayant renforcé la position de l’entreprise. « Je déteste faire des prévisions, mais je n’ai aucune raison de penser que ce ne sera pas au cours du premier semestre de l’année prochaine », a conclu le dirigeant.