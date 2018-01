Il y a deux ans, le fabricant de baies 100% flash Kaminario débarquait en France et confiait sa distribution à Memodis. Cette époque est désormais révolue. Memodis a en effet définitivement baissé son rideau il y a un peu plus d’une semaine. Par ailleurs, Kaminario a annoncé le 18 janvier qu’il abandonnait le hardware pour se consacrer exclusivement aux logiciels, l’intégration de ces derniers (système d’exploitation Vision OS, logiciel analytique Clarity ainsi que le logiciel d’automatisation et d’orchestration Flex lorsque celui-ci sera disponible) aux plateformes matérielles du marché étant réalisée exclusivement par Tech Data. Kaminario assurera le support logiciel de la nouvelle mouture de la K2.

La firme israélo-américaine a franchi une nouvelle étape en annonçant le 30 janvier son entrée sur le marché des fournisseurs cloud avec le lancement de Kaminario Cloud Fabric, une offre stockage défini par logiciel qui leur est destinée.

Facturée à la capacité utilisée, elle intègre les mêmes composants que la K2. La Cloud Fabric pourra être déployée sur les plateformes matérielles certifiées proposées par Tech Data. Le hardware sera dissocié des licences logicielles commercialisées exclusivement par Kaminario afin de permettre aux fournisseurs de services de changer éventuellement de plateforme matérielle en fonction des besoins. « Cloud Fabric représente la prochaine phase de l’évolution de Kaminario afin de devenir un éditeur logiciel cloud », explique dans un communiqué le CEO de Kaminario, Dani Golan. « Nous voyons actuellement les infrastructures composables définies par logicielles devenir le paradigme dominant en matière de stockage pour les datacenters modernes. Les architectures de baies fixes n’ont plus de sens à l’ère du cloud. » Voilà qui est clair.