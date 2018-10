A l’occasion du NXTWORK Americas 2018 qui s’est déroulé récemment à Las Vegas, Juniper Networks a annoncé de nouvelles initiatives dans le cadre de son partenariat avec Nutanix visant à simplifier le passage des entreprises vers des architectures multi-cloud en assurant une intégration transparente entre les réseaux virtuels et physiques, vitale pour un avenir multi-cloud.

Dans ce cadre, Juniper Networks fournira une structure réseau simplifiée et évolutive basée sur ses commutateurs QFX, destinée aux utilisateurs de Nutanix Enterprise Cloud, grâce à l’intégration de Contrail Enterprise Multicloud avec les API de Nutanix.

L’équipementier annonce par ailleurs une micro-segmentation améliorée de l’architecture cloud des entreprises, créant une posture de sécurité renforcée afin d’empêcher la propagation latérale des menaces en permettant à ces entreprises de tirer parti des fonctionnalités de Nutanix Flow et de Juniper vSRX.

« L’avenir de l’infrastructure d’entreprise est le multi-cloud – ce n’est plus un sujet de débat. La mise en réseau ne devrait pas être le fardeau complexe qui retient les entreprises de cette transition, et c’est pourquoi nous nous engageons à travailler avec nos partenaires comme Juniper pour offrir à nos clients communs un réseau homogène et sécurisé adapté au monde multi-cloud », explique dans un communiqué Raja Mukhopadhyay, vice-président de la gestion des produits, Nutanix