Juniper Networks a été confronté à un premier trimestre difficile, marqué par des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement résultant de la pandémie de Covid-19.

La firme de Sunnyvale a enregistré au cours de la période un chiffre d’affaires de 998 millions de dollars, stable d’une année sur l’autre et en baisse séquentielle de 17%. C’est moins que ce que Wall Street espérait. La marge d’exploitation GAAP était de 3,9%, en baisse par rapport à 4,3% au premier trimestre 2019 et à 14,8% au quatrième trimestre 2019. En termes non-GAAP elle était de 10,6%, contre 11,2% un an plus tôt et 20,3% au quatrième trimestre. Le bénéfice net GAAP atteignait 20,4 millions de dollars ou 0,06 dollar dilué par action, ce qui représente une chute de 34% d’une année sur l’autre et de 88% séquentiellement. Le bénéfice net non-GAAP s’élevait à 77,2 millions de dollars ou 0,23 dollar dilué par action, soit une baisse de 17% en glissement annuel et un recul de 61% séquentiellement.

« Les commandes ont augmenté de 10% d’une année sur l’autre au cours du trimestre et se sont améliorées dans chacun de nos principaux secteurs d’activité. Avec cette demande plus forte que prévu, nous pensons que nos résultats financiers auraient dépassé le point médian de nos prévisions si nous n’avions pas rencontré les problèmes d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19 », explique dans un communiqué le CEO de Juniper, Rami Rahim. « Alors que nous commençons à constater une certaine fragilité dans notre pipeline d’entreprises, ce qui impacte la visibilité sur le second semestre, nous pensons que le dynamisme global que nous constatons témoigne de la force de nos solutions, de nos solides relations avec la clientèle et des efforts que nous avons déployé ces dernières années pour diversifier nos activités au travers des secteurs et des clients. »

Malgré les incertitudes qui résultent de la crise actuelle, la société table pour le trimestre en cours sur une croissance séquentielle des revenus et des bénéfices non-GAAP. Elle prévoit un chiffre d’affaires d’environ 1,06 milliard de dollars (à 50 millions de dollars près), une marge d’exploitation non-GAAP d’environ 14% et un bénéfice net par action de 0,34 dollars (à 0,05 dollar près). Juniper retire toutefois ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. « Bien que nous soyons optimistes quant à nos perspectives à long terme et à la possibilité de gagner des parts dans chacun de nos marchés verticaux, nous retirons nos perspectives pour l’année 2020, car nous ne pouvons pas prédire l’étendue ou la durée spécifique de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur nos résultats financiers », précise le communiqué.