La société japonaise de solutions d’impression numérique en entreprise annonce la nomination de Jonathan Leyva au poste de Président de sa filiale française. L’actuel Directeur de la Stratégie et PDG de la filiale Konica Minolta Centre Loire succédera à Jean-Claude Cornillet.

Quant à Jean-Claude Cornillet, après 34 ans de loyaux services au sein du groupe, dont les 14 dernières en tant que Président de Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF), il prend officiellement sa retraite le 1er avril 2021. Il conservera néanmoins un mandat de Président du Conseil de Surveillance jusqu’à la fin de l’année afin de fluidifier la transition.

Le communiqué précise que Jonathan Leyva dévoilera sa stratégie pour KMBSF en avril, à l’occasion de son début de mandat et de la nouvelle année fiscale. Parmi les défis à relever, trois sont déjà inscrits au programme : accélérer l’engagement sociétal et environnemental de KMBSF, endiguer le ralentissement du marché de l’impression et accompagner la transformation digitale, déjà considérablement accélérée depuis le début de la pandémie de Covid-19.