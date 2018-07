Jonathan Gosselin a rejoint Nutanix en Février 2018 en tant que directeur EMEA Comptes Globaux. Il a pour responsabilité la direction des équipes commerciales et du programme grand comptes pour la région. Jonathan Gosselin a plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie IT et Telecom et a commencé sa carrière au sein du groupe Philips en tant qu’ingénieur électronique avant de s’orienter vers la direction des achats IT & Telecom de GE Healthcare puis de GE Corporate en EMEA. Il a ensuite rejoint Vodafone Global Enterprise aux Royaume-Uni en tant que directeur commercial en charge des équipes d’Europe du nord puis a rejoint la division américaine pour diriger les équipes monde en charges des comptes clés au sein de Vodafone Global Enterprise Americas. Jonathan Gosselin a plus récemment participé à la mise en place de l’organisation achat groupe pour Digicel Group avant de rejoindre Nutanix. Agé de 39 ans, il est diplomé de L’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique, Informatique et Radiocommunication de Bordeaux et possède un master Gestion des Achats Internationaux de L’ESSEC

Cette nomination est une création de poste. Jonathan Gosselin reportera à Erik Hardy, VP Global Account aux Etats Unis et à Chris Kaddaras, VP EMEA en Europe.