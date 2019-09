Axians annonce la nomination de Johnny Da Silva à la direction Cloud Services Paris du Groupe. Il est en charge de la stratégie et du développement de l’activité hébergement, Cloud et services managés de l’entreprise. Une activité qui regroupe 30 collaborateurs basés à Paris.

Depuis deux ans, Johnny Da Silva officiait en tant que responsable du pôle architecture Cloud EMEA de Capgemini. Mais il s’était surtout fait connaître comme directeur de la division Cloud Computing et directeur de la R&D de Linkbynet, chez qui il a officié six ans entre 2010 et 2016.