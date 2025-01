Le mainteneur informatique européen Groupe Jiliti acquiert l’intégrateur Fenice Computer Services pour renforcer sa présence en Italie. Fenice est spécialisé dans le support des matériels et logiciels IT. L’intégrateur Fenice va fusionner avec la filiale italienne de Jiliti, Prime Service, présente sur le sol italien depuis plus de 30 ans.

Stéphane Hascoët, président du Groupe Jiliti (cf. photo), déclare dans un communiqué que son « ambition avec l’acquisition de Fenice est de développer un leader de la maintenance et de l’infogérance en Italie ». Il estime que les deux sociétés combinées pourront proposer des services couvrant l’ensemble de la gestion du cycle de vie des infrastructures IT, de la maintenance aux services managés, et ce, sur l’ensemble du territoire national.

D’après Salvatore Bosco, le directeur général de Fenice Computer Services, « le groupe Jiliti est un partenaire fiable et reconnu dans le secteur informatique. Nous partageons les mêmes valeurs : offrir à nos clients l’accès à des pratiques plus durables, à de meilleures initiatives en matière de responsabilité sociale et à des cadres de gouvernance plus solides. Engagés dans une démarche ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), nous améliorerons les performances de nos clients en Italie et à l’étranger ».

Par ailleurs, le mainteneur IT européen annonce une nouvelle organisation interne séparant ses activités commerciales en deux régions. La direction de la région Europe de l’Ouest de Jiliti sera assurée par Lydia Radix. Cette région comprendra la France, la Belgique francophone, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. La région Europe centrale sera sous la direction de Ron May et couvrira l’Allemagne, la Belgique flamande, la Suisse, l’Autriche et les Pays-Bas.