Ivanti lance sa place de marché cross-produits en ligne. Celle-ci propose des solutions complémentaires, des extensions, des connecteurs et des plugins pour l’ensemble de la gamme de produits Ivanti de sécurité, de gestion du poste client, de gestion des services IT (ITSM) et de gestion des biens IT (ITAM). La place de marché inclut des connecteurs tiers certifiés par l’éditeur et des produits d’intégration développés par les partenaires Ivanti One. Conçue comme une plateforme de publication et de livraison, Ivanti Marketplace s’enrichira régulièrement de nouveautés, ajoutées par l’éditeur et par ses partenaires.

« Les budgets informatiques sont serrés. Aujourd’hui, les entreprises ont donc besoin de trouver de nouvelles façons d’optimiser leurs investissements IT pour mieux unifier opérations IT et sécurité », explique dans un communiqué Ian Aitchison, Senior Product Director, Ivanti. « Nous avons développé Ivanti Marketplace pour fournir à nos clients les outils et les extensions fonctionnelles qu’ils recherchent pour améliorer leur capacité à proposer de nouvelles solutions et lancer de nouvelles initiatives, tout en réduisant les coûts et les risques. »

Pour en savoir plus : https://marketplace.ivanticloud.com/partners