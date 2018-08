Ivanti et Huawei ont signé un accord de partenariat afin de répondre à la demande croissante de sécurité et de services des multinationales clientes des deux sociétés. L’éditeur américain devient ainsi un partenaire clé dans les projets d’intégration internationaux du fabricant chinois afin de répondre aux objectifs de transformation numérique des entreprises. Les conditions de ce partenariat permettent à Huawei d’exploiter les produits de gestion unifiée du poste client (UEM) et de sécurité Ivanti Unified Endpoint Manager et Endpoint Security pour Endpoint Manager afin d’améliorer la gouvernance et le contrôle du système de contrôle d’accès Huawei CloudCampus, qui fournit des stratégies détaillées de gestion des groupes d’utilisateurs. Ce partenariat permet par ailleurs à Ivanti, via Huawei Enterprise Service, de fournir des services très divers aux entreprises multinationales dans le cadre de leur stratégie de transformation numérique.

« Comme Ivanti, Huawei dispose d’une vision globale et cherche à soutenir les objectifs de transformation numérique de ses entreprises multinationales clientes, grâce à une sécurité et une efficacité sans précédent », déclare dans un communiqué Steve Daly, CEO et président du conseil d’administration d’Ivanti. « Nous sommes flattés de collaborer avec Huawei dans cet accord gagnant-gagnant. Il va nous permettre d’améliorer la sécurité et la disponibilité des services pour nos clients communs. »

« Ivanti et Huawei voient le potentiel de la sécurité intégrée du poste client sur le marché », explique dans le document Lianhe Wu, Vice President, Switch & Enterprise Gateway Line, Huawei. « Comme il s’agit d’entreprises d’influence dans leurs domaines techniques respectifs, elles vont promouvoir la croissance technologique de ces solutions, et apporter des solutions plus avancées, plus matures et plus diversifiées à davantage de clients Huawei, tout en augmentant leur part de marché. »

La stratégie d’Ivanti repose sur sa technologie UEM, avec des solutions de gestion des services IT (ITSM), de gestion des biens IT (ITAM), de gestion des identités et de sécurité du poste client.

Ivanti Endpoint Manager et Endpoint Security pour Endpoint Manager assurent la gestion des correctifs d’OS et d’application, le contrôle des applications, le contrôle des périphériques, etc. pour la détection et la prévention des cybermenaces. Ils assurent également l’isolement et l’élimination automatisés des logiciels de rançon ou des menaces qui malgré tout atteignent l’entreprise.