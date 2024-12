Ivanti a promu Dennis Kozak au poste de CEO. Ce dernier avait rejoint le fournisseur de solutions de sécurité et de gestion des services informatiques en avril 2022 au poste de COO (directeur des opérations). À compter du 1er janvier 2025, il succèdera à Jeff Abbott, qui restera membre du conseil d’administration de la Société.

« Dennis a dirigé nos organisations commerciales, marketing et opérationnelles à travers une période d’expansion rapide avec quatre acquisitions, concrétisant notre vision de la première solution du marché spécialement conçue pour les DSI et les RSSI – tout en générant une formidable croissance SaaS », commente Jeff Abbott dans un communiqué. « C’est avec une grande confiance que je me retire avec Dennis comme prochain PDG d’Ivanti. Il comprend les résultats commerciaux souhaités par nos clients et a construit un modèle de mise sur le marché solide pour favoriser systématiquement la réussite des clients. »

Dennis Kozak est un vétéran de l’industrie et du channel. Avant de rejoindre Ivanti, il a occupé des postes de direction chez Avaya, notamment de vice-président senior des opérations stratégiques, du cloud mondial et des ventes de canaux. Il a auparavant passé 22 ans chez CA Technologies, où il a dirigé plusieurs organisations telles que les ventes mondiales et la stratégie des canaux mondiaux.

Une des priorités du nouveau CEO sera de poursuivre la transformation vers le modèle SaaS. « Nos recherches ont montré qu’il existe une forte demande pour une plateforme de solutions de sécurité et informatiques, et avec Ivanti à la pointe de cette technologie, nous sommes convaincus que nous pouvons concrétiser notre vision », déclare-t-il.