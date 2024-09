ITS Services, acteur majeur des Infrastructures et Opérations IT, annonce avec fierté l’obtention de la certification ISO 27001, délivrée le 16 septembre 2024.

Cette certification valide l’engagement d’ITS Services à garantir une sécurité optimale de l’information pour ses Clients grands comptes.

La norme ISO 27001 est une référence internationale en matière de gestion de la sécurité de l’information, elle atteste de la capacité d’ITS Services à répondre aux exigences les plus strictes en termes de sécurité, de gestion des risques et de conformité.

« Cette certification est le résultat de notre engagement permanent envers nos Clients et notre volonté de maintenir les plus hauts standards de sécurité, » déclare Denis GUIBE, Directeur Général. « Elle témoigne de notre ambition à atteindre l’Excellence Opérationnelle en fournissant des systèmes d’information robustes, fiables et sécurisés. »

ITS Services rejoint le cercle restreint des 900 entreprises en France possédant la certification ISO 27001. Véritable levier stratégique pour son développement, ITS Services est désormais en mesure de répondre aux nouvelles exigences réglementaires de ses Clients telle que la directive NIS 2.

« La certification ISO 27001 favorise une culture de sécurité bénéfique à tous les niveaux de notre organisation. Elle nous engage à évaluer régulièrement nos processus à travers des audits de sécurité et à maintenir des normes élevées au quotidien. Cela inclut la mise en place de meilleures pratiques en matière de protection des données, la formation continue de nos équipes et de nos consultants, les rendant ainsi plus conscients des enjeux de sécurité et mieux préparés à y répondre efficacement. » ajoute Vincent DAVID, Responsable Qualité et Sécurité de l’Information.