Alors qu’il est redevenu privé en janvier dernier, le Groupe ITS a été peu impacté par la crise. Les chiffres définitifs ne seront dévoilés qu’au premier trimestre 2021 mais son PDG, Jean-Michel Bénard est d’ores et déjà en mesure d’affirmer que le chiffre d’affaires sera stable autour de 140 M€, ce qui, dans le contexte actuel, est déjà une performance, et que la rentabilité sera proche de ses prévisions initiales.

Dans le détail, son activité services, rebaptisée ITS Services, devrait achever l’exercice sur une légère croissance (autour de 2%) à 90 M€. La société a bénéficié de son positionnement sur le maintien en conditions opérationnel d’infrastructures et a subi peu d’arrêts de mission. Les signatures de nouveaux clients et les clients existants ont permis de maintenir le niveau d’activité sur un métier où le nerf de la guerre reste les recrutements.