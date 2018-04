ITS Group publie ses résultats du premier trimestre 2018. L’ESN a annoncé début avril avoir engagé la cession de ses activités « Négoces » (héritées d’Overlap) en France et en Suisse pour lesquelles il indique avoir reçu des marques d’intérêts solides. La cession suit le calendrier prévu et pourrait être finalisée avant la fin du premier semestre. L’activité « Négoce » a généré au cours du trimestre un chiffre d’affaires de 11,5 millions d’euros, en retrait de 4%. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 42,2 millions d’euros, à comparer aux 41,1 millions d’euros engrangés un an auparavant.

En excluant cette activité, ITS Group a réalisé au 1er trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 30,7 millions d’euros, contre 29,1 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 5,4% (2,4% en croissance organique compte tenu de l’intégration d’Asplénium Hosting Services depuis le 1er janvier 2018). Les activités « Cloud » progressent de 39% à 7,2 millions d’euros, dont 21% en organique confirmant leur très bonne dynamique engagée au cours de l’exercice précédent. Elles bénéficient notamment de l’intégration d’Asplenium Hosting Services qui renforce l’offre du groupe dans le secteur à fort potentiel de la santé. Les « Prestations de services » affichent de leur côté un léger recul de 2% en partie dû à un effet calendaire, générant un chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros. Cette évolution s’explique également par un effet de base défavorable sur l’activité mobilité, des contrats importants ayant été enregistrés au 1er trimestre 2017.

ITS Group a poursuivi ses campagnes de recrutement, qu’il considère comme le principal enjeu de la croissance des prochains trimestres.

Le groupe confirme ses priorités pour 2018, à savoir le développement organique et la réalisation de croissances externes afin de renforcer rapidement les activités stratégiques. Il va par ailleurs se focaliser sur son objectif de marge opérationnelle courante de 7% à 2 ans.