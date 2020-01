Isatech, ESN spécialisée dans l’intégration de solutions Microsoft et labellisée Microsoft Gold Partner, vient d’acquérir le spécialiste en infrastructures cloud, sécurité et solutions collaboratives Tryade. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Basée à Orvault près de Nantes, Tryade a été co-fondé en 2007 par Erwan Michel qui en reste le co-gérant. La société de services IT compte parmi ses clients de nombreux organismes publics (départements du Morbihan, de Loire Atlantique…, villes de Brest, de Quimper…, métropoles de Rennes et d’Angers, CNAV, académie de Rennes mais aussi des entreprises privées (Manitou, Atlantic…). Partenaire expert des solutions Microsoft comme toutes les filiales d’Isatech, elle va permettre au groupe breton d’élargir sa palette de services. Les clients d’Isatech vont notamment bénéficier de capacités supérieures en intégration d’infrastructures cloud et avoir accès à de nouvelles solutions collaboratives.

« L’expertise des équipes Tryade entre en complémentarité avec celle de nos équipes et nous positionne comme un partenaire leader en France des solutions Microsoft sur le cloud, la sécurité et le collaboratif », affirme dans un communiqué Jérôme Bazin, président du groupe Isatech (photo).

Basé à Vannes, avec des bureaux à Rennes, Nantes et Paris, ainsi qu’au Portugal et en Tunisie, Isatech est un spécialiste de la logistique complexe (biens de grande distribution, industrie pharmaceutique, etc..), de la sécurité des données et de l’industrie agroalimentaire (Fleury Michon, Royal Canin, Daunat, Petit Navire…). Le groupe affiche un chiffre d’affaires 2019 consolidé de 25 millions d’euros pour un effectif d’environ 250 collaborateurs. Il a reçu cette année le Certificat d’Excellence BPI France qui souligne son potentiel de croissance.