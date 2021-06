Dans un communiqué, l’intégrateur breton présidé par Jérôme Bazin (cf. photo) explique travailler en lien avec la DGSI-DDSI, l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et des spécialistes indépendants pour accompagner les entreprises, institutions et collectivités dans la gestion de tous types de risques informatiques : captation d’informations confidentielles commerciales et/ou stratégiques, tels que des brevets ou des secrets de fabrication, mais aussi en cas de tentatives de déstabilisation.

L’ESN spécialisée dans l’intégration de solutions Microsoft propose une offre en deux volets : prévention et remédiation. Le premier inclut des services d’audit et de diagnostic pour identifier les failles ainsi que des exercices de gestion de crise pour tester la capacité de réaction. Le deuxième accompagne la mise aux normes des systèmes d’information et la sensibilisation des collaborateurs.