Confronté à une évolution de ses revenus, Intuit va « rééquilibrer sa masse salariale » en faveur des technologies émergentes révèle Channele2e. L’éditeur de logiciels financiers à destination des petites entreprises va ainsi supprimer 715 emplois dans ses équipes travaillant sur les solutions traditionnelles et recruter 700 spécialistes des technologies de nouvelle génération (ingénierie des données, analyse des données, mobilité, services cloud…).

« Nous sommes à présent confrontés à un virage fondamental, le rythme du changement ayant considérablement augmenté. De plus en plus de clients recherchent des solutions virtuelles, les petites entreprises accélèrent leur transition vers le commerce omni-canal, et les avantages et les gains financiers comptent plus que jamais », a expliqué à nos confrères le CEO de l’entreprise Sasan Goodarzi. En conséquence, Intuit doit encore accélérer sa mutation et se concentrer sur les grands paris, en priorisant les tâches les plus importantes et en agissant avec compassion envers tous les salariés concernés, a-t-il ajouté.

Les nouveaux choix en matière de technologie, les changements dans l’organisation commerciale de la société ainsi que la réussite des clients impliqueront également une collaboration plus étroite avec les VAR sur le marché intermédiaire, a encore précisé le dirigeant. Comme l’indiquent nos confrères tout cela pourrait donner lieu à l’élaboration d’un nouveau programme partenaire.

A l’issue de son troisième trimestre 2020, clos le 30 avril dernier, Intuit a déclaré un chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars, en baisse de 8%. Les revenus générés par les petites entreprises et des travailleurs indépendants avaient progressé de 11% pour atteindre 1,0 milliard de dollars et ceux issus des activités en ligne avaient grimpé de 28%. En revanche, le chiffre d’affaires dégagé par les activités grand public avait chuté de 15% à 1,8 milliards de dollars. La firme de Mountain View avait imputé cette évolution à la pandémie de Covid-19.