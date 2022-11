23 ans après sa création, Interxion abandonne sa marque au profit de Digital Realty, le nom du géant américain des datacenters qui l’a racheté en 2019. C’est la suite logique de la mégafusion entre les deux entreprises. La transition s’est d’ailleurs faite en deux temps puisque dans l’intervalle l’entreprise se présentait déjà comme « Interxion : A Digital Realty Company ».

Digital Reality justifie ce changement par la volonté d’unifier ses marques et de proposer à ses clients une expérience homogène à l’échelle mondiale. Avant son rapprochement avec Digital Reality, Interxion s’était développée dans 11 pays européens avec 55 datacenters (dont 8 à Paris et 4 à Marseille). Sa marque, malgré sa notoriété sur le continent, n’avait donc qu’une portée européenne et n’évoquait pas grand chose pour les clients américains. Elle bénéficiera désormais d’une marque à portée mondiale.

Digital Realty compte 300 datacenters répartis dans 27 pays et sur 6 continents. Ses solutions de datacenters, de colocation et d’interconnexion sont proposées à ses clients, fournisseurs de cloud, opérateurs ou grandes entreprises, à travers sa plateforme mondiale PlatformDigital.

Avec des revenus de 4,4 milliards de dollars sur le dernier exercice, Digital Realty se positionne à la seconde place mondiale du secteur mais reste toutefois à une bonne encablure d’Equinix avec ses 6,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021.