Lors de sa dernière conférence consacrée à la conjoncture dans le secteur des logiciels et services, le Syntec a présenté les résultats d’une enquête réalisée par IDC consacrée au marché français de l’intelligence artificielle. IDC évalue ainsi le marché de l’intelligence artificielle (plateformes, logiciels et services associés) à 125 millions d’euros en 2017, en croissance de 40 % en 2017. Cette croissance devrait être encore plus marquée en 2018, à + 49 %.

L’enquête IDC montre toutefois que la maturité des entreprises françaises vis-à-vis de l’intelligence artificielle reste encore faible, avec seulement un quart (27%) des entreprises interrogées déclarant avoir initié des projets autour de l’intelligence artificielle ou des systèmes cognitifs. Pour les entreprises ayant initié des projets, les budgets restent encore modestes : 34% n’y ont alloué de budget dédié et 44% ont un budget inférieur à 100 K€. Mais 52% des répondants anticipent une croissance de leur budget cette année.

Les principaux déclencheurs d’un projets IA sont la réduction du temps des process (71%), l’optimisation des opérations et processus internes (66%) et la réduction des coûts (56%).

Les technologies d’IA privilégiées par les entreprises sont le machine learning, les assistants intelligents (chatbots) et les robots logiciels (automatisation de processus robotiques).

Un quart des entreprises matures sur l’IA disent cependant manquer de data scientists pour développer ou accélérer l’adoption de l’IA.

Pour les entreprises ayant défini un modèle de développement en IA, 44% prévilégient un développement spécifique via un partenaire (26%) ou un éditeur (17%), 36% s’orientent vers un recours à une solution du marché et seulement 21% envisagent un développent interne.

Méthodologie : Cette enquête a été réalisée par web en avril dernier auprès d’une cinquantaine de DSI, issus de groupes d’envergure européenne ou internationale, représentant plus de 1.000 personnes sur la France.