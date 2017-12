Intel va réduire les ressources de son programme « Intel Inside », qui permet aux revendeurs et aux partenaires OEM de bénéficier d’opérations et de fonds de co-marketing, de compensations et d’incitations financières pour la mise sur le marché et la commercialisation de PC équipés de puces Intel nous apprend CRN, qui s’appuie sur de multiples sources concordantes (et souhaitant conserver l’anonymat). Le fondeur a d’ailleurs confirmé l’information sans toutefois fournir de chiffres précis. « Les changements que nous opérons sont destinés à aider les clients à travailler plus efficacement avec Intel, en nous aidant à commercialiser de manière plus précise, en ligne avec les priorités commerciales d’Intel », a expliqué un porte-parole à nos confrères, en insistant toutefois « sur le symbole de qualité et de performance que constitue la marque Intel Inside ».

Selon les sources interrogées par nos confrères, la réduction de la dotation du programme serait de 40% à 60%. « Les fonds marketing ont été transférés vars d’autres groupes au sein d’Intel qui ne sont pas spécifiques au channel ou centrés sur les PC. Ces fonds sont désormais destinés à stimuler l’activité dans les datacenters, à privilégier l’activité de la société consacrée aux données plutôt que le calcul. Des paquets de dollars vont être transférés vers d’autres domaines ou conservés au chaud pour améliorer les bénéfices et les marges d’Intel », a expliqué une des sources au fait de l’évolution.

Le programme « Intel Inside » a été lancé en 1991 et a sans doute contribué à faire de la firme de Santa Clara le fournisseur numéro un des fabricants de PC.

Selon le CEO d’un important distributeur de PC américain, la décision d’Intel se traduira par une augmentation des prix chez les fabricants OEM. « Ce qui est désolant, c’est que cela se produit alors que les prix des composants sont au plus haut depuis des années. Cela ne se présente pas bien pour les clients professionnels devant répondre à des demandes de proposition concernant des achats de PC », a-t-il indiqué.