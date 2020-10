Pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs et mieux s’adapter aux nouveaux défis de la distribution automatique, Ingenico propose une solution flexible et sécurisée aux opérateurs du marché : Smart Self for Vending. Cette nouvelle offre qui s’adapte aux besoins de chaque opérateur comporte notamment une solution d’acceptation de paiement “de bout en bout” et offre une efficacité opérationnelle optimale.

L’offre Smart Self for Vending inclut un reporting transactionnel en temps réel et une gestion intelligente des transactions via un traitement rapide et sécurisé. Smart Self for Vending est une solution évolutive qui s’appuie sur la nouvelle gamme de terminaux Self, des terminaux intelligents, certifiés PCI PTS V5 et capables d’accepter toutes les méthodes de paiement contact, sans-contact et QR Codes. La plateforme de paiement sécurisée d’Ingenico offre une excellence opérationnelle aux opérateurs avec une disponibilité de service de plus de 99,99%. Enfin, l’offre d’acquisition avancée disponible avec cette solution permet de gérer nativement l’acquisition de plus de 20 devises différentes.

Smart Self for Vending est conçue pour favoriser l’interaction avec le client en lui offrant une expérience différente tout en permettant aux opérateurs de proposer de nouveaux contenus digitaux. La solution offre par exemple la possibilité de mettre en avant des opérations caritatives et de soutenir une approche durable. Une tendance sociétale qui devient de plus en plus importante aux yeux des consommateurs.

Guillaume Pascal, EVP Enterprise Retail chez Ingenico Group commente : “Nous sommes très excités par les possibilités ouvertes par Smart Self for Vending en termes de paiement sans-contact pour les opérateurs de libre-service et ce, quel que soit leur domaine d’activité. Non seulement la solution propose des capacités de paiement “de bout en bout”, mais elle permet également une efficacité accrue à tous points de vue. En proposant une solution intégrée bâtie sur notre expertise interne, nous sommes capables de répondre à tous les besoins clients. La passerelle de paiement sécurisée permet un reporting avec des données en temps réel et des capacités d’acquisition avancées.”

Il ajoute : “Le plus gros changement dans l’industrie du paiement cette année est sans conteste l’augmentation significative des paiements sans-contact et des méthodes de paiement alternatives (APMs), alors que les consommateurs s’éloignent progressivement des méthodes de paiement traditionnelles, considérées comme moins hygiéniques. Cette augmentation est telle qu’une majorité des clients pense que les espèces disparaîtront complètement à un moment ou à un autre à l’avenir. Plus que jamais, les marchands devraient rechercher de nouvelles options de libre-service pour leur entreprise.”

Pour plus d’informations et pour contacter Ingenico Enterprise Retail : www.ingenico.fr/smartselfvending