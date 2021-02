Infodis n’a que peu été affecté par la crise sanitaire. C’est ce que suggère la société de services qui vient de publier ses résultats pour l’exercice 2020. Son chiffre d’affaires s’affiche certes en recul (de l’ordre de -5%) à un peu moins de 40 M€. Mais sa rentabilité reste en ligne avec celle de 2019, avec un résultat avant impôt proche de 6 M€.

« La baisse du chiffre d’affaires est due très majoritairement [au recul de] la partie projet, [l’]activité Infogérance [ayant] parfaitement résisté », souligne l’ESN dans son communiqué.

Le contexte sanitaire ne l’a pas empêché d’ouvrir un nouveau centre de services (support bureautique et métier) à Amiens en juillet dernier qui a déjà suscité une quinzaine de recrutements. Ce centre devrait doubler de taille cette année.

Autre événement saillant sur l’année écoulée : l’acquisition en novembre de la société Amettis, une société de conseil spécialisée en ITSM (gestion des services IT) et en SAM (gestion des actifs logiciels) de 5 personnes réalisant environ 1 M€ de chiffre d’affaires annuel. Son directeur général-fondateur, Vincent Douhairie, poursuit l’aventure au sein d’Infodis, en tant que directeur d’unité d’affaires, nous a confirmé l’entreprise dans un échange par mail.

Infodis note également un développement important de son activité ESM (gestion de service d’entreprise), notamment autour des solutions Easyvista, dont il a intégré le top 3 des meilleurs intégrateurs.

Stable en Ile-de-France, l’effectif a légèrement progressé, à plus de 450 personnes. Plus des trois quarts (350) sont affectés à ses opérations d’infogérance du poste de travail. Sa division expertise et intégration en charge des projets d’ingénierie (notamment autour des solutions de ses partenaires historiques Cisco, Barracuda, Aruba, Microsoft, Dell…) compte pour sa part 70 personnes.

À l’actif de cette dernière, un projet réalisé pour France Galop qui a consisté à déployer une infrastructure IT complète sur l’hippodrome de Longchamp, incluant 500 télévisions connectées, 200 téléphones IT, 2.200 prises réseau et 300 bornes Wifi.

« […] nous avons fait face à la crise la plus violente que les économies mondiales aient eu à subir et nous avons démontré notre capacité extraordinaire de résilience. Le groupe sort renforcé de cette crise, en ayant appris […] à envisager autrement sa relation avec le travail tout en préservant ses collaborateurs », écrit Vighen Papazian, président fondateur du groupe.