Le fonds d’investissement LBO France a pris une participation majoritaire dans Groupe Infodis, aux côtés de Vighen Papazian, président et fondateur du groupe, de Jacques Gourseaud (arrivé récemment dans la société de conseil et de services) et Florent Burlet, directeurs généraux délégués, de Walid Abi Chahla, responsable de l’activité Visualdis, ainsi que d’autres managers qui seront associés au capital.

LBO France prend ainsi la place du fonds d’investissement Ciclad, entré mi-2016 au capital de l’ESN, lequel indique dans un communiqué, sans plus de précisions, qu’il « a réussi en moins de trois ans à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés ».

Avec le soutien des équipes de LBO France, Infodis entend accélérer son développement en France et à l’étranger, notamment en procédant à de nouvelles acquisitions. « Nous avons choisi de nous appuyer sur un partenaire de premier plan pour poursuivre notre stratégie de développement tout en préservant notre indépendance de fonctionnement. Cette nouvelle étape permettra au groupe que j’ai fondé il y a 34 ans de continuer son développement dans le respect de ses fondamentaux », explique dans le communiqué Vighen Papazian. « Nous avons passé un peu plus de deux années exceptionnelles et nous pouvons remercier Stéphane Billon et Ying Xiao de Ciclad pour leur accompagnement. L’entrée au capital d’un investisseur tel que LBO France va nous permettre d’accélérer notre développement dans un contexte de concurrence forte et notamment par croissance externe en renforçant nos différents métiers dans l’infogérance, les services managés ou l’expertise de haut niveau dans des environnements complexes. »

« Pour ce sixième investissement de notre stratégie Small Cap, nous avons choisi une société affichant à la fois un management expérimenté, un excellent track record financier, avec une performance solide au fil des ans et de bonnes perspectives de croissance future », indique de son côté Nicolas Manardo, Managing Director chez LBO France. « Nous nous réjouissons d’accompagner les fondateurs et dirigeants de la société dans un projet de développement ambitieux, à la fois nourri par une forte résilience des activités et de très belles opportunités de croissance externe. »

ESN de près de 500 salariés spécialisée dans l’infogérance et les projets d’infrastructures, Infodis a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 42,9 millions d’euros, en croissance de près de 17%, pour un résultat opérationnel de 6,2 millions d’euros (soit près de 15% du chiffre d’affaires).